Real bate o Porto de virada em Portugal O Real Madrid não encontrou dificuldades e derrotou o Porto por 3 a 1, de virada, na tarde desta quarta-feira, em partida válida pelo Grupo F da Liga dos Campeões da Europa. Apesar de jogar no estádio das Antas, na cidade do Porto, o Real dominou o jogo e venceu até com certa facilidade. Levou um pequeno susto no início, quando, aos 7 minutos, Costinha abriu a contagem para o Porto. O time espanhol, no entanto, reagiu e ainda no primeiro tempo virou o jogo com gols de Helguera e Solari. Na segunda etapa, Zidane ampliou. Com esse resultado, o Real assumiu a liderança do grupo, com seis pontos ganhos. Na primeira rodada, o Real fez 4 a 2 no Olympique de Marselha, enquanto o Porto só empatou ( 1 a 1) com o Partizan. No outro jogo do grupo realizado nesta quarta, o Olympique venceu o Partizan por 3 a 0, com três gols de Drogba e chegou a sua primeira vitória no certame. Na próxima rodada, dia 22 de outubro, o Real recebe o Partizan. O Porto enfrenta o Olympique em Marselha.