Real: brasileiros chamados de palhaços A coreografia usada por Ronaldo, Robinho e Roberto Carlos - que imitaram barata para comemorar um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Alavés - pode até ter divertido a torcida do Real Madrid, mas provocou profunda irritação no presidente do Alavés, Dmitry Piterman. Revoltado com o que considerou uma falta de respeito, o dirigente chamou os brasileiros de ?palhaços?. E foi mais longe. "Hoje em dia qualquer pessoa chega ao (Real) Madrid vindo da selva e veste sua camisa", disse Piterman. Para comemorar o segundo gol do Real Madrid, marcado por Ronaldo, os três brasileiros deitaram-se no gramado e com os braços e pernas para cima, fizeram movimentos que lembravam uma barata. "Houve três jogadores do Real Madrid que, após o gol, decidiram atuar como palhaços e se apresentaram como baratas vestidas de branco, mas todo o mundo sabe que as baratas são escuras?, disse o dirigente. Segundo Piterman, se os jogadores de sua equipe fizessem algo parecido "arrebentaria a cabeça de um", e completou. "Sinceramente, atos deste tipo são (próprios) de palhaços indignos de entrar em um campo de futebol". As declarações do dirigente foram ficando cada vez mais duras. "Estes garotões têm de entender, e caso não entendam alguém deverá explicar a eles, que enquanto o Real acredita ter um dos melhores times do mundo, acaba tendo jogadores que agem em campo como palhaços", acrescentou Piterman. E ele continuou: "hoje em dia qualquer pessoa chega ao (Real) Madrid vindo da selva e veste sua camisa", embora depois tenha de aprender a "saber se comportar com dignidade", por usar este uniforme. Por último, Piterman ainda ironizou o cogitado pedido de anulação, pelo Real Madrid, do jogo deste time contra o Espanyol, perdido na semana passada pela equipe por 1 a 0. "Vou rever o vídeo do jogo de ontem no (estádio) Mendizorroza para ver se realmente há base para anulação, já que é possível que durante um momento da partida um ´javali´ tenha entrado em campo correndo. Vamos ver se é verdade, ou se, talvez, eu estava sonhando", disse Dmitry Piterman, numa referência ao atacante Ronaldo.