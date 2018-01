Real busca a liderança contra Alavés O Real Madrid enfrenta o Alavés, neste sábado, fora de casa, pela 24ª rodada, tentando reassumir a liderança do campeonato. O time tem 45 pontos, dois a menos que a Real Sociedad, que joga neste domingo. Ronaldo reencontrará a equipe que enfrentou quando estreou com a camisa do Real, dia 6 de outubro. Na ocasião, o Fenômeno entrou aos 18 minutos do segundo tempo, marcou dois gols na vitória por 5 a 2 e deixou o campo ovacionado pela torcida. Ronaldo é o artilheiro do Real Madrid no Campeonato Espanhol com 10 gols, um a mais que Raúl e Figo. O artilheiro da competição é o holandês Roy Makaay, do La Coruña, com 18. ?Nós viemos de uma semana com muita emoção e não podemos descuidar. Na Alemanha (contra o Borussia, no meio da semana) jogamos uma partida nervosa. Cada jogo, conforme o fim da temporada se aproxima, adquire mais importância", disse o técnico Vicente del Bosque, referindo-se ao empate por 1 a 1. Neste sábado, o treinador terá três desfalques: o zagueiro Hierro, com uma contusão muscular, o volante Makelele, suspenso, e o meia Figo, com dores nas costas. Quem deve ganhar uma oportunidade no time é Guti. ?Estamos em um momento muito importante no campeonato e qualquer tropeço pode significar ficar fora da disputa pelo título", disse Guti, que deverá ser o substituto de Figo. Raúl, que sofreu um pisão no pé na partida contra o Borussia pela Liga dos Campeões, está confirmado. Ele não participou do treinamento de quinta-feira, mas foi liberado pelo departamento médico. No Alavés, o atacante brasileiro Magno está confirmado. A equipe ocupa a 14ª colocação com 28 pontos. Demais jogos deste sábado: Athletic Bilbao e Recreativo; Espanyol e Mallorca. Domingo: Atlético de Madrid e Málaga; Osasuna e Barcelona; Racing e La Coruña; Betis e Sevilla; Valladolid e Real Sociedad; Villarreal e Rayo Vallecano.