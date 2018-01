Real busca classificação antecipada Com 100% de aproveitamento na segunda fase da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid tenta nesta quarta-feira, contra o Porto, fora de casa, garantir classificação antecipada às quartas-de-final. O jogo terá transmissão da ESPN Internacional, ao vivo, às 16h45. Apesar da importância da partida, Vicente del Bosque poupará alguns jogadores. O técnico do Real quer preservar alguns atletas para os jogos do Campeonato Espanhol. Por isso, a equipe não terá os astros Roberto Carlos, Zidane, Raúl e Figo. Uma vitória garante a equipe espanhola nas quartas-de-final. O Porto, com um ponto, é o lanterna do grupo C. No outro jogo da chave, o vice-líder Panathinaikos recebe o Sparta Praga. Pelo grupo D, o mais equilibrado da competição (todas as equipes estão empatadas com quatro pontos), o La Coruña recebe a Juventus no estádio Riazor. O meia brasileiro Djalminha deverá ficar apenas como opção no banco de reservas. Fran jogará ao lado de Tristán no ataque. Na Juventus, o destaque é o retorno do meia checo Pavel Nedved, que não enfrentou o La Coruña na semana passada por estar suspenso. "Acredito que o La Coruña jogará mais aberto que na semana passada. Por isso, teremos mais espaço", disse o atacante francês Trezeguet, artilheiro do time italiano com oito gols na competição. Em Londres, no outro jogo do grupo D, o Arsenal receberá o Bayer Leverkusen.