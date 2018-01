Real busca vice-liderança na Espanha O Real Madrid vai dar início ao futebol espanhol em 2003. A equipe enfrenta, amanhã, o Sevilla, na capital espanhola, de olho na vice-liderança. Para que alcance o segundo lugar do Campeonato Nacional basta uma vitória. A equipe tem 27 pontos e o Valencia, 28. O líder é o Real Sociedad, com 35. O time madrilenho contará com os brasileiros Ronaldo no ataque e Roberto Carlos na lateral-esquerda. E Flávio Conceição tem boas chances de atuar no meio-de-campo. Hoje, em pleno dia 1.º de janeiro, os jogadores treinaram. Após as atividades, Ronaldo ficou mais algum tempo no campo testando sua pontaria, cobrando faltas. Mas trabalhar no primeiro dia do ano, segundo os atletas, não foi tão ruim. "Sabíamos que teríamos de treinar. Fomos dormir um pouco mais tarde (no dia anterior), mas não foi cansativo", declarou Iván Helguera, que alertou para a importância do confronto. No domingo, o Real tem outro duelo decisivo para as aspirações ao título. Recebe o Valencia. O Sevilla, teoricamente, não será um adversário difícil. Está apenas na 14.ª colocação, com 17 pontos, e sofre a ameaça do rebaixamento. Conseguiu, no entanto, um resultado expressivo na temporada. Derrotou o Barcelona, no Camp Nou, por 3 a 0.