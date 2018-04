Real busca vitória no Espanhol para manter a primeira posição

Após um decepcionante empate sem gols com o Olympiakos pela Liga dos Campeões, o Real Madrid se volta para o Campeonato Espanhol, competição que lidera com 25 pontos, um a mais que o Barcelona e o Villarreal. Veja também: Classificação e jogos da rodada Caso o time de Madri volte a tropeçar, como na derrota para o Sevilla no último final de semana, tanto o Barça como o Villarreal estarão prontos para tentarem assumir a ponta da classificação. A 12.ª rodada do Espanhol será aberta no próximo sábado com a visita do Barcelona ao Getafe. A equipe catalã chega a esta partida muito animada, principalmente após mais uma atuação de gala de Ronaldinho Gaúcho na Liga dos Campeões. O brasileiro jogou tão bem que saiu aplaudido do Cam Nou após a vitória de 2 a 0 sobre o Glasgow Rangers. O outro jogo de sábado acontecerá no estádio Mestalla, no qual o Valencia do técnico holandês Ronald Koeman tem a obrigação de conquistar os três pontos diante do Múrcia. O líder Real Madrid entra em campo apenas no domingo - para enfrentar, no estádio Santiago Bernabéu o Mallorca -, mesmo dia da partida entre Villarreal e Sevilla. A equipe do técnico alemão Bernd Schuster sabe que não pode cometer mais erros, como o da última rodada diante do Sevilla, pois um tropeço pode significar a perda da liderança. A maior dificuldade do atual líder do Espanhol será lidar com os desfalques do meia Guti, suspenso por acumulação de cartões, e do zagueiro Sergio Ramos, que deve cumprir suspensão após expulsão na partida contra o Sevilla. Já a equipe dos brasileiros Renato, Adriano e Luís Fabiano tentará melhorar na classificação ao enfrentar o Villarreal no Estádio Madrigal. Porém, antes destas partidas acontecem os outros jogos de domingo, entre os quais se destaca o do Atlético de Madri, o quinto colocado. Além disso, o time comandado por Javier Aguirre ainda tenta digerir a derrota de 4 a 3 na última rodada para o Villarreal. Outro confronto interessante será o que envolve Espanyol e Athletic de Bilbao. Já o Zaragoza mede forças com o Bétis dos brasileiros Lima, Edu e Rafael Sóbis no Ruiz de Lopera, estádio no qual somou apenas uma vitória. O Bétis não pode tropeçar, pois está na zona do rebaixamento.