Real causa inveja em rivais europeus A diretoria do Real Madrid deveria benzer os vestiários do clube, além de espalhar figas, sal grosso e ramos de arruda por todos os cantos do Estádio Santiago Bernabéu. Precisaria lançar mão de todos os recursos para precaver-se contra mau olhado. A superstição pode não dar em nada, mas é compreensível. Afinal, desde a contratação de Ronaldo, há uma semana, o time tem a maior reunião de astros do futebol mundial ? e por isso desperta inveja em seus principais rivais europeus. Leia mais no O Estado de S. Paulo