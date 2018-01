Real cede empate ao La Coruña O Real Madrid desperdiçou, neste sábado, a oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Espanhol. Depois de estar vencendo por 2 a 0 o Deportivo La Coruña, no Estádio Riazor, a equipe permitiu o empate no segundo tempo. Mesmo assim, o Real mantém-se tranqüilo na primeira colocação, com 52 pontos, seguido do Deportivo, com 48. O meia brasileiro Djalminha marcou um dos gols da partida, de pênalti. O time de Madri, que não vence no Riazor há quase dez anos, começou jogando bem e logo marcou o primeiro. Helder, contra, fez 1 a 0, aos 6 minutos. Figo ampliou. Em busca da igualdade, a equipe de Djalminha pressionou muito na segunda etapa, acertou quatro vezes a trave adversária e acabou conseguindo o que queria. O brasileiro diminuiu e Tristán empatou aos 40. Alto astral - Os espanhóis entram em campo neste domingo cheios de pose para o complemento da 24ª rodada da temporada de 2000/2001. E não é para menos. Afinal, Alavés, Celta, Rayo Vallecano e Barcelona conseguiram classificar-se, no meio da semana, para as quartas-de-final da Copa Uefa. O Real Madrid já se garantiu na Copa dos Campeões, torneio no qual Valencia e Deportivo ainda estão no páreo. Por conta do otimismo, Alavés x Celta é um dos destaques deste domingo. As duas equipes surpreendem na competição européia, embora vivam situação oposta no Espanhol. O Alavés tem 33 pontos e está, de novo, em condições de brigar por vaga na próxima Copa Uefa. O Celta, com 28, precisa vencer para encostar nos primeiros colocados e afastar o risco de rebaixamento. O Barcelona também joga animado, depois dos 5 a 0 sobre o AEK Atenas, na quinta. A equipe de Rivaldo está em quarto lugar, com 40 pontos. Mesmo assim, o objetivo é ficar entre os quatro primeiros para garantir vaga na Copa dos Campeões. Para isso, precisa ganhar do penúltimo colocado, o Real Sociedad. O Rayo Vallecano tem 33 pontos, está ao lado do Alavés e se contenta em ir para a Copa Uefa. Mas, como a fase é boa, pode sonhar mais alto, se vencer o Espanyol, 11º colocado, com 30. Demais partidas: Valencia (42) x Villarreal (38); Santander (17) x Mallorca (38); Oviedo (27) x Osasuna (17); Numancia (23) x Athletic Bilbao (30); Valladolid (29) x Zaragoza (30) e Málaga (28) x Las Palmas (31).