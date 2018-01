Real cobra U$ 1,5 mi por amistoso O Real Madrid vai cobrar o preço recorde de US$ 1,5 milhão para fazer uma partida amistosa contra a equipe egípcia do Al-Ahly. Para o jogo, marcado para o dia 4 de agosto em comemoração ao título nacional deste ano, a diretoria do Al-Ahly exigiu que o clube espanhol leve suas principais estrelas, entre elas, o português Luis Figo e o francês Zinedine Zidane. A idéia da partida surgiu depois que o Al-Ahly foi considerado ?o time africano do século?. No início do ano, o Real foi eleito ?o time do século?. A cifra a ser paga ao Real mostra o abismo existente entre o futebol europeu e o brasileiro. O Santos, por exemplo, foi ao México para dois amistosos, e recebeu uma cota de US$ 90 mil.