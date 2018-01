Real confirma acordo com Beckham As incertezas sobre a milionária transferência do astro inglês David Beckham para o Real Madrid terminaram. Horas depois de a imprensa européia divulgar com estardalhaço a negociação, o clube espanhol veio a público e confirmou que fechou mesmo um acordo com o jogador - principal estrela do Manchester United e capitão da seleção da Ingalterra. O Real firmou contrato com Beckham por 4 temporadas, num negócio de 25 milhões de euros, além de outros 10 milhões de euros a título de prêmios, no caso de eventuais classificações para a Liga dos Campeões da Europa e títulos na Liga Espanhola. A apresentação do jogador deverá acontecer no dia 2 de julho.