Real confirma contratação de Cicinho O Real Madrid anunciou oficialmente nesta sexta-feira, a contratação do lateral-direito Cicinho, do São Paulo, que assinou com o novo clube pelas próximas cinco temporadas. Segundo o site do clube, o jogador se juntará ao restante do grupo no treino do dia 29 de dezembro, após a pausa para as festas de Natal. A última partida de Cicinho pelo São Paulo foi a vitória sobre o Liverpool por 1 a 0, na final do Mundial de Clubes. A informação deixou o lateral aliviado. Cicinho estava preocupado com a possibilidade de não ter um lugar no milionário elenco do Real depois da saída de Vanderlei Luxemburgo e que pudesse ser emprestado para algum clube da Europa. A preocupação tinha relação com a Seleção. ?Este é um momento em que eu não posso errar. As últimas vagas vão estar se definindo e qualquer erro pode ser fatal. Não quero ir para um time ruim, que não luta por nada. Aí, eu desapareço. Se ficar quatro ou cinco jogos fora, é difícil eu ir para a Copa?, dizia ele antes do Mundial de Clubes. Cicinho, de 25 anos, foi contratado pelo clube espanhol logo depois da Libertadores. Pagou US$ 7,7 milhões ? 50% quitados no ato da compra.