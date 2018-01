Real confirma contratação de Zidane O Real Madrid concretizou nesta segunda-feira a maior transação do futebol mundial. Contratado por de US$ 65 milhões (cerca de R$ 150 milhões), o francês Zinedine Zidane assinou com o clube espanhol nesta manhã. Aos 29 anos, eleito duas vezes o melhor do mundo pela Fifa (98 e 2000), o jogador deixa a Juventus de Turim e acerta sua permanência na equipe dos brasileiros Roberto Carlos e Sávio por quatro temporadas. O acordo já tinha sido fechado na semana passada, mas foi oficializado apenas hoje. O milionário reforço será apresentado ainda esta tarde. Com a contratação de Zidane, o Real bate o seu próprio recorde: tinha feito a transação mais a cara da história no ano passado, quando tirou o português Luis Figo do Barcelona por US$ 56 milhões. ?No Real Madrid jogam os melhores jogadores do mundo e Zidane e Figo são os melhores?, comemorou o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez. Nascido em Marselha, Zidane tem origem argelina. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em duas oportunidades. A primeira foi em 1998, quando conduziu a França ao título da Copa do Mundo, derrotando o Brasil na final - ele marcou dois gols. A outra foi ano passado, com mais uma conquista importante para o seu país: a Eurocopa. Na Juventus, jogou cinco temporadas e conquistou cinco títulos. A apresentação oficial de Zidane está programada para acontecer ainda hoje. Na cerimônia, o presidente de honra do Real, o ex-jogador Alfredo di Stefano, irá lhe entregar a camisa do clube, provavelmente com o número 21 nas costas, o mesmo que ele usava na Itália.