Real confirma lesão e James Rodríguez deve perder Mundial

O temor do Real Madrid se confirmou nesta segunda-feira e James Rodriguez deve mesmo perder o Mundial de Clubes por conta de lesão. O jogador se machucou na vitória de sábado sobre o Celta de Vigo e passou por exames nesta manhã, que revelaram um problema muscular na sua panturrilha direita. Ele não deverá ter condições de ir ao Marrocos, onde o time madrilenho disputará a competição que será disputada este mês.

"Após os exames realizados em James Rodriguez pelo departamento médico do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 1 no músculo interno de sua perna direita. Esperamos sua evolução", apontava comunicado no site oficial do clube.

A previsão de afastamento não foi revelada, mas é quase certo que James Rodríguez não terá condições de reforçar o Real no Mundial, competição na qual a equipe estreia no dia 16. Antes, perderá as partidas contra Ludogorets, nesta terça, pela Liga dos Campeões, e Almería, sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

