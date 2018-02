Real confirma Roberto Carlos até 2007 O Real Madrid confirmou oficialmente a renovação de contrato do lateral-esquerdo brasileiro Roberto Carlos. Apesar de seu compromisso com o clube espanhol só terminar em junho de 2005, houve acordo para ampliá-lo até 2007, com opção de uma temporada a mais. Roberto Carlos, que chegou a receber uma proposta milionária para jogar no Chelsea, da Inglaterra, acaba assim com as especulações sobre o seu futuro. ?O Real Madrid cumpre seu desejo de manter na equipe um de seus jogadores mais emblemáticos, com a intenção de que encerre sua carreira no clube?, afirmou o diretor Jorge Valdano, ao anunciar a renovação do contrato do brasileiro. Além da renovação por mais dois anos, o contrato se estende automaticamente até 2008 se Roberto Carlos jogar pelo menos 30 partidas na última temporada do acordo firmado. Com 31 anos, Roberto Carlos está desde 97 no Real Madrid e já é o jogador estrangeiro que mais vezes defendeu o clube. Além disso, coleciona três títulos espanhóis e mais três da Liga dos Campeões da Europa, entre outras conquistas.