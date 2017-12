Real conquista Santiago Bernabeu Na última partida antes do ínício da temporada, o Real Madrid venceu nesta terça-feira, por 5 a 0, um combinado de jogadores que atuam na liga americana e conquistou o troféu Santiago Bernabeu, com dois gols de Ronaldo. Beckham, Guti e Raúl também marcaram. O Real estréia no Campeonato Espanhol contra o Cádiz, domingo.