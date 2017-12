Real contrata zagueiro por ? 27 milhões O caixa do Real Madrid continua generoso. No último dia de transferências na Europa, o clube mais badalado do mundo depositou mais 27 milhões de euros na conta do Sevilla, desta vez para ficar com o passe do zagueiro Sérgio Ramos, de 19 anos e já titular da seleção da Espanha. Pouco mais de um mês atrás, o presidente Florentino Pérez autorizou seus subordinados a pagarem 24 milhões de euros por Júlio Baptista, goleador sevilhista nas duas últimas temporadas. A investida em Sérgio Ramos teve o aval de Vanderlei Luxemburgo. O treinador estava interessado em reforçar a defesa, o ponto débil do Real Madrid. O Sevilla engrossou e, desde o começo, afirmou que só cederia sua jovem revelação se o comprador se dispusesse a pagar o valor integral da cláusula de rescisão. Também exigia 4,5 milhões de euros de impostos, os 15% para o atleta e outros 5% de comissão para empresários. O Real topou, principalmente depois de ceder o inglês Michel Owen por mais de 20 milhões para o Newcastle. Sérgio Ramos é o primeiro espanhol de peso contratado em cinco anos de gestão de Florentino, que adora acertar com "galácticos" internacionais. No mercado para esta temporada, fechou com os uruguaios Carlos Diogo e Pablo García, além de Júlio Baptista e Robinho. Um brasileiro que tenta a sorte na Europa é Jardel. O centroavante está agora no Ankaraspor, da Turquia.