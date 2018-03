Real corre risco na rodada do Espanhol O Real Madrid está em situação tranqüila na Liga dos Campeões, graças à vitória por 4 a 2 sobre o Monaco no jogo de ida das quartas-de-final, mas corre perigo no Campeonato Espanhol neste fim de semana. Para o jogo de domingo, contra o Sevilla, em Madri, o time não terá Figo (suspenso) e Beckham (machucado) e ainda pode ficar sem Zidane, Michel Salgado e Raúl Bravo, todos em tratamento por causa de pancadas que receberam no jogo do meio da semana. O Valencia, que tem apenas um ponto a menos, jogará fora de casa contra o Racing Santander. Com tantos problemas, o técnico Carlos Queiroz deverá recorrer a jogadores formados no clube e que estão longe de ter o prestígio dos "galáticos", como Mejía, Borja, Pavón e Juanfran. A 30ª rodada do Espanhol será aberta neste sábado, com duas partidas: Real Sociedad x La Coruña e Espanyol x Athletic de Bilbao. O La Coruña tentará juntar os cacos depois do baile que tomou terça-feira em Milão - perdeu por 4 a 1 para o Milan pela Liga dos Campeões. A equipe estará desfalcada do zagueiro Naybet e do volante Mauro Silva, ambos machucados. No Campeonato Espanhol, o La Coruña está em quarto lugar com 53 pontos, oito a menos que o Real Madrid. A Real Sociedad precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento - tem apenas três pontos de vantagem sobre o Mallorca, que está em 17º lugar.