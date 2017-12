Real dá Morientes e mais 10 mi por Emerson Apesar de não conseguir se manter como titular da seleção brasileira, o volante Emerson, da Roma, permanece com o prestígio inabalável na Europa. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira pelo jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o Real Madrid está disposto a fazer uma oferta milionário para ter o jogador brasileiro: oferece ? 10 milhões em dinheiro, mais o atacante Morientes - o principal destaque das semifinais da Liga dos Campeões ds Europa. Emprestado ao Mônaco, Morientes fez gols decisivos e levou o time francês pela primeira vez à final da mais importante competição do futebol europeu. O jornal afirma que um enviado do clube espanhol, identificado como Antonio Alvaro Vázquez, acompanhado de dois agentes italianos, reuniu-se ontem em Roma com o diretor esportivo do clube italiano, Franco Baldini, para tratar desta transferência. Segundo o jornal, Baldini pede 30 milhões de euros por Emerson, sem rejeitar outras ofertas, como a inclusão de jogadores na operação, em primeiro lugar Morientes e depois Guti. O Juventus e o Inter de Milão também estariam interessados no futebol de Emerson, e algumas fontes disseram que já lhe ofereceram um contrato de quatro milhões de euros anuais, o dobro do que ganha atualmente. Segundo o jornal, o Real Madrid deu instruções a dois agentes italianos para que entrem em contato com o representante do jogador, Gilmar Veloz. Emerson é o terceiro jogador do Roma pelo qual o Real Madrid demonstrou interesse, junto com o capitão Francesco Totti e o argentino Walter Samuel.