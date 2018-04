Real dá novo show e goleia Atlético no clássico de Madri

Os números do Real são impressionantes. Até aqui no Espanhol são 13 jogos e 11 vitórias, com 46 gols marcados e apenas 10 sofridos. Com exceção do jogo que fez contra o Barcelona, pela Supercopa da Espanha, sempre que a equipe jogou em casa na temporada fez pelo menos três gols. São 37 em oito partidas, uma média de mais de quatro por jogo. Como Cristiano Ronaldo marcou duas vezes no clássico, ambos de pênalti, ele agora é o artilheiro da competição, deixando Messi para trás. O português já balançou as redes em 16 oportunidades (seis de pênalti), com uma média de mais de um gol por jogo.

Ao vencer o Atlético, o Real joga pressão sobre o Barcelona, que entra em campo na seguida para pegar o Getafe, também em Madri, e precisa vencer para não deixar o seu maior rival se distanciar na ponta. O Real tem agora 34 pontos, contra 28 do Barça. Na sequência aparece o Valencia, com 27, e que venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1, mais cedo. O Atlético é o décimo, com 16.

Tentando sua primeira vitória no clássico desde 1999, o Atlético de Madrid saiu na frente do placar no Santiago Bernabéu. Adrián recebeu de Diego e fez 1 a 0 aos 15 minutos. Mas, logo depois, o goleiro Courtois derrubou Benzema na área e foi expulso. Diego teve que sair para entrar Asenjo. O goleiro reserva nada pôde fazer para impedir que Cristiano Ronaldo deixasse tudo igual no placar na cobrança do pênalti.

A virada só veio no começo do segundo tempo. Di Maria recebeu de Cristiano Ronaldo e colocou o Real na frente. Aos 19, Higuaín fez o terceiro. O quarto também nasceu de pênalti. Godin derrubou Higuaín e foi expulso. O português bateu e fechou o placar.

VALENCIA VENCE - No primeiro dos três jogos em Madri neste sábado, o Valencia visitou o Rayo Vallecano e venceu por 2 a 1. Jonas abriu o placar aos 20 minutos e fez o seu quarto gol em quatro jogos. Tino Costa ampliou e Tamudo descontou no fim.