Real dá novo vexame e perde 3ª seguida A constelação do Real Madrid deu novo vexame. Neste domingo, o time de Ronaldo e Robinho jogou mal e acabou derrotado por 1 a 0 pelo pequeno Espanyol e vê a crise se instalar definitivamente no Santiago Bernabeu. Esta foi a terceira derrota consecutiva dos galácticos - duas no Campeonato Espanhol (Celta e Espanyol) e uma pela Liga dos Campeões (Lyon). O único gol do jogo foi marcado Jarque, aos 23 do segundo tempo. O Real terminou o jogo com dois jogadores a menos - o zagueiro Sergio Ramos e o meia Júlio Baptista foram expulsos no segundo tempo. Robinho fez um jogo discreto e praticamente não fez nada de produtivo. A rodada deste domingo teve ainda os seguintes resultados. Alaves 3 x 4 Getafe Athletic Bilbao 1 x 2 Malaga Cadiz 1 x 1 Villarreal Celta Vigo 0 x 1 Racing Santander Osasuna 1 x 0 Sevilla Real Betis 0 x 0 Real Zaragoza