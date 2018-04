Real dá relógio que vale R$ 94,6 mil de presente por título da Champions

O Real Madrid resolveu agraciar seus jogadores pela conquista da 10.ª taça da Liga dos Campeões, erguida no meio do ano após virada épica em cima do Atlético de Madrid, em Lisboa, por 4 a 1. Além da premiação de 500 mil euros (aproximadamente R$ 1,57 milhão) para cada jogador, os heróis ainda levaram um belo agrado da direção: um relógio de ouro que vale 30 mil euros (R$ 94,6 mil).

Confeccionado em ouro 18 quilates vermelho, o relógio é um Panerai Radiomir GMT Oro Rosso, fabricado na Suíça e que empolgou ainda mais o grupo a buscar novas conquistas, de acordo com o jornal Marca. Em sua parte traseira há um cristal de safira personalizado com a inscrição Campeões UCL 2014.

O relógio foi criado em 1936 para presentear a Marinha Real Italiana. Já foi entregue aos jogadores para fechar uma temporada brilhante de Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale e cia.

Dar joias ou presentes de luxo para engrossar a premiação de uma grande conquista faz parte da estratégia da diretoria do Real Madrid. O clube costuma afagar seus jogadores justamente para deixá-los cada vez mais motivados a buscar novos desafios. Neste mês a equipe disputa o Mundial de Clubes no Marrocos e uma nova lembrança já é pensada pelos lados de Madrid.