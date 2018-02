Real dá show e goleia time da Noruega Estava difícil, mas bastaram 45 minutos de bom futebol para o Real Madrid golear o Rosenborg, da Noruega, por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabeu, em Madri. Com o triunfo, o time de Vanderlei Luxemburgo subiu para o segundo lugar no grupo F da Liga dos Campeões da Europa, com 6 pontos ? três a menos que o líder Lyon, da França, que derrotou o Olympiakos, da Grécia, por 2 a 1, com gol de Juninho Pernambucano. No primeiro tempo, o time espanhol pressionou muito ? acertou a trave do rival, com Júlio Baptista ?, mas esbarrou na retranca dos visitantes. Os noruegueses aproveitaram um contra-ataque para abrir o placar, aos 40 minutos, com Strand. Mas, no início da segunda etapa, Woodgate, de cabeça, empatou e Raúl, depois de ótima jogada individual de Robinho, virou o placar. Helguera, também de cabeça, aos 22, marcou o terceiro e Beckham, em precisa cobrança de falta aos 36, definiu o resultado. Mesmo com Dida, Cafu, Serginho e Kaká em campo, o Milan não passou de um 0 a 0 com o PSV Eindhoven, da Holanda, em Milão. Apesar do tropeço, os italianos seguem em primeiro lugar da chave E, com 5 pontos, já que o Fenerbahce ficou no 3 a 3 com o Schalke 04, da Alemanha. Neste jogo do grupo E, cinco gols foram brasileiros: Lincoln (2) e Kuranyi ? naturalizado alemão ? marcaram para o Schalke, enquanto Fábio Luciano e Márcio Nobre ? além do ganês Appiah ? fizeram para os turcos. Assim, o Fenerbahce ocupa o segundo lugar, com 4 pontos, junto com o PSV. Liverpool e Chelsea ganharam e continuam disputando rodada a rodada a liderança do grupo G. Os atuais campeões europeus bateram o Anderlecht, na Bélgica, por 1 a 0, gol de Cisse. Líder do campeonato inglês, o Chelsea não teve trabalho para fazer 4 a 0 no Bétis, da Espanha, em casa. Assim, Chelsea e Liverpool têm 7 pontos, contra 3 dos espanhóis e zero dos belgas. A Internazionale sofreu a primeira derrota: 2 a 0 para o Porto, em Portugal. Mesmo assim, o time de Adriano continua na ponta da chave H, com 6 pontos. Artmedia, da Eslováquia, e Rangers, da Escócia, empataram por 0 a 0.