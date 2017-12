Real dá show e lidera; Barça é goleado Com um show de Ronaldo, Zidane e Cia, o Real Madrid venceu fácil o clássico da cidade ao derrotar o Atlético Madrid por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabeu, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 30 pontos ganhos. O primeiro gol, marcado por Ronaldo, foi feito aos 16 segundos de partida. O brasileiro recebe na entrada da área, se livra de dois adversários com um toque rápido e arremata na saída do goleiro Burgos. Ronaldo é o artilheiro do Espanhol com 11 gols em 14 rodadas. O segundo gol não demoraria. Aos 21 minutos, depois de um lançamento perfeito de Beckham, Raúl desvia de cabeça e engana o goleiro: 2 a 0. Se o Real voltou a dar show, o mesmo não se pode dizer do Barcelona. Depois do empate sem gols na última rodada diante do frágil Valladolid, em pleno Camp Nou, o Barcelona voltou a campo nesta quarta-feira e a promessa era de recuperação. Pela frente, o Málaga, time em posição intermediária na tabela de classificação. Porém, a história se repetiu. Sem o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que ainda se recupera de contusão, o time passou por um vexame. Foi goleado por 5 a 1 e uma constatação: sem seu craque em campo, lutar para ser campeão é praticamente impossível. A cada rodada, a distância para os líderes aumenta e em competição de pontos corridos, deixar um time abrir vantagem significa abdicar do título. O Barça resistiu ao Málaga por apenas 9 minutos. Até o gol de Salva, que estava em um dia inspirado. O atacante foi o grande algoz da equipe catalã, anotando outros dois gols, aos 14 da primeira etapa e aos 24 do segundo. Alonso ampliou, aos 29. Gerard fez o gol de honra aos 34, mas ainda havia tempo para Canabal definir a goleada, aos 40: 5 a 1. Com novo vexame, o Barcelona (20 pontos) despencou da 5ª para a 9ª posição. E no sábado o rival é o Real Madrid. O Osasuña (23) continua surpreendendo na competição e já é o quarto colocado. Nesta quarta, foi até Barcelona e bateu o lanterna Espanyol (8), por 1 a 0. Demais partidas desta quarta: Valladolid (20) 1 x 1 La Coruña (27), Bétis (15) 1 x 1 Múrcia (10), Celta (15) 2 x 2 Albacete (13) e Villarreal (20) 0 x 2 Mallorca (20). A rodada prossegue nesta quinta-feira com os seguintes jogos: Racing (20) x Sevilla (15) e Zaragoza (15) x Athletic Bilbao (20).