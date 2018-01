Real dá show na Liga dos Campeões O Real Madrid deu mostra, nesta terça-feira, no estádio Olímpico, do que reserva para seus adversários na temporada de 2002-03. O time espanhol, com quase todas as suas estrelas - menos Ronaldo, que nem viajou para a Itália -, não teve dificuldade para ganhar da Roma por 3 a 0, na abertura da fase principal da Liga dos Campeões da Europa. Guti (2) e Raúl fizeram o placar que levou os ?tifosi? a vaiarem a equipe local. Na outra partida do grupo C, o Genk (Bélgica) recebeu o AEK Atenas e ficou no 0 a 0. Outro time espanhol que se deu bem na primeira rodada foi o Valencia, ao receber o Liverpool, pelo grupo B, e ganhar por 2 a 0, gols de Aimar e Baraja. Ainda nessa chave, Basel 2 (Hakan Yakin, Julio Rossi) x 0 Spartak Moscou. A Inter de Milão foi à Noruega e empatou com o Rosenborg por 2 a 2, pelo grupo D. O argentino Crespo, sucessor de Ronaldo na equipe italiana, fez os dois gols. Karadas também marcou dois e deixou tudo igual. O Ajax bateu o Lyon com dobradinha de Ibrahimovic. O brasileiro Anderson diminuiu para os franceses. No grupo A, o Arsenal jogou em casa com o Borussia Dortmund e ganhou por 2 a 0, gols de Bergkamp e Ljungberg. Já Auxerre e PSV Eindhoven não passaram do 0 a 0, na França. A primeira rodada da Liga dos Campeões terá mais oito jogos nesta quarta-feira. Uma das atrações é Rivaldo. O brasileiro estréia oficialmente no Milan, contra o Lens, no estádio Giuseppe Meazza, pelo grupo G. O pentacampeão do mundo sofreu ligeira contusão, na semana passada, e foi poupado na abertura do Campeonato Italiano. Nessa chave, também jogam Bayern de Munique x Deportivo La Coruña. A programação prevê ainda Feyenoord x Juventus, Dinamo Kiev x Newcastle, Manchester United x Maccabi Haifa, Olympiakos x Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moscou x Galatasaray e Barcelona x Bruges.