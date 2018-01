Real dá vexame e é derrotado em Lyon O Real Madrid de Luxemburgo e Robinho foi protagonista do maior vexame da rodada de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Iniciou a partida contra o Lyon, nesta terça-feira, como o grande favorito à vitória, mas o que se viu foi o contrário. Os ?galácticos? não apenas perderam por 3 a 0, como escaparam de uma goleada história. Com 31 minutos do primeiro tempo, o time francês já vencia por 3 a 0 - gols de John Carew, Juninho Pernambucano e Wiltord. Ao 42, Juninho ainda perderia um pênalti, defendido por Casillas. No segundo tempo, o Lyon dos brasileiros Cris, Caçapa, Juninho e Fred (que entrou só no segundo tempo), apenas administrou a vantagem. Este foi o 14º jogo sem derrota do Lyon, em casa, pela Liga dos Campeões. O Real - que não contou com Zidane nem Ronaldo - até que melhorou na segunda etapa, mas não o suficiente para mudar o placar.