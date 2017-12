Real dá vexame no final do Espanhol O Real Madrid acabou o Campeonato Espanhol da pior maneira possível: passando vergonha, com cinco derrotas consecutivas. A equipe foi goleada, diante de sua torcida, pelo Real Sociedad, por 4 a 1, e para piorar, perdeu não só a segunda posição como também a terceira. O time de Ronaldo e Roberto Carlos ficou na quarta colocação e terá de disputar a fase classificatória da Liga dos Campeões da Europa 2004/05. Os jogadores do Real pareciam estar com a cabeça em outro lugar. Com uma atuação apática, a equipe foi surpreendida pelo Real Sociedad logo de cara. Aos 33 minutos de jogo já estava 3 a 0 para o time visitante, gols de Kovacevic, Prieto e De Paula. Aos 39, o português Figo diminuiu, de pênalti. Mas na segunda etapa, aos 15, Prieto fez outro, desta vez de pênalti. O prêmio de consolação veio para Ronaldo, que terminou a competição como artilheiro, com 24 gols. "Isso não ajuda porque não conseguimos os resultados. As pessoas têm razão para reclamar pois fomos uma grande desilusão", disse o atacante brasileiro. E quem pôde festejar a desgraça alheia foi o Barcelona, que mesmo perdendo para o Zaragoza por 2 a 1, manteve a segunda posição no Campeonato Espanhol. O time catalão começou vencendo, com um gol de Javier Saviola, mas levou a virada do time da casa, gols de Cani e Soriano. Outra equipe que comemorou na última rodada foi o Sevilla. Com um gol do brasileiro Júlio Baptista, a equipe venceu o Osasuna por 1 a 0 e conquistou o direito de disputar a Copa da Uefa. O time terminou na sexta posição e o ex-meia do São Paulo foi o grande destaque da equipe, com 20 gols e vice-artilheiro da competição. Mas se de um lado há a alegria da vitória, de outro está a tristeza dos times rebaixados. Murcia, Valladolid e Celta de Vigo, este último dos brasileiros Vágner e Edu, não estarão na primeira divisão espanhola na próxima temporada. Confira todos os resultados da última rodada do Campeonato Espanhol: Athletic Bilbao 3 x 4 Atletico Madrid, Celta 1 x 2 Mallorca, Espanyol 2 x 0 Murcia, Malaga 2 x 3 Betis, Racing Santander 0 x 1 La Coruña, Real Madrid 1 x 4 Real Sociedad, Zaragoza 2 x 1 Barcelona, Sevilla 1 x 0 Osasuna, Valencia 0 x 1 Albacete e Valladolid 3 x 0 Villarreal.