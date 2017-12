Real decepciona de novo e empata O Real Madrid continua sem se acertar. Neste sábado, apenas empatou com o Villarreal por 1 a 1, mesmo jogando no estádio Santiago Bernabeu, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. No fim, o time foi vaiado pela sua torcida. Em 7 jogos, o Real somou apenas 12 pontos. Ronaldo teve atuação discreta até ser substituído por Morientes, aos 24 minutos da etapa final. Enquanto esteve em campo, o atacante brasileiro tentou algumas tabelas e concluiu apenas duas vezes contra o gol adversário (duas defesas do goleiro Reina). Mas participou do gol do Real. No lance, Ronaldo tocou para Makelele, que lançou Zidane. O francês penetrou pela esquerda e chutou cruzado, forte, sem chances de defesa, aos 22 minutos do primeiro tempo. Aos 45, o Villarreal empatou, com Jorge López cobrando um pênalti que ele mesmo sofreu. Na etapa final, aos 49 minutos da etapa final, Roberto Carlos cobrou falta e Reina fez grande defesa, desviando a bola, que ainda tocou na trave antes de sair. Objetivo - Em entrevista ao jornal francês L?Equipe, Ronaldo revelou sua confiança em ganhar novamente a "Bola de Ouro??, troféu destinado ao melhor jogador da temporada. "Creio que fui bem no Mundial e espero que isso baste para que me dêem a Bola de Ouro??, disse. "Ficarei contente se voltar a ganhar (venceu em 1997), mas não estou obcecado. Sei que, se não ganhar agora, terei outras oportunidades.?? O brasileiro também afirmou que não teria problema em ir para a reserva do Real. "Sou um profissional e se alguém estar em melhor forma, estou pronto para me sentar no banco. Isso já me aconteceu no passado, mas superei esta situação.?? Ronaldo, porém, garante que logo terá pleno rendimento em campo e, mais uma vez, falou que os problemas no joelho são coisa do passado. "Meus joelhos são atualmente a melhor parte do meu corpo.?? Também neste sábado, o Recreativo empatou com o Bétis por 1 a 1. Domingo, a rodada do Campeonato Espanhol será completada com Real Sociedad x Racing, Málaga x Espanyol, Mallorca x Osasuna e Sevilla x Valadolid.