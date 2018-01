Real decepciona de novo na Espanha A milionária equipe do Real Madrid voltou a decepcionar. Neste sábado, pela abertura da terceira rodada do Campeonato Espanhol, a equipe do brasileiro Roberto Carlos foi derrotada por 3 a 1 pelo Betis, em Sevilha. Com esse resultado, o time de Madri caiu para a 16ª colocação antes mesmo das partidas deste domingo e tem apenas um ponto ganho. Como consolo para os torcedores do Real, o francês Zinedine Zidane começou a justificar sua contratação por US$ 65 milhões no início da temporada, pois marcou seu primeiro gol em partidas oficiais pelo clube. Além do Real, os outros dois principais favoritos ao título também foram derrotados. O Barcelona, sem Rivaldo, apenas empatou sem gols com o Osasuña, em Pamplona. Já o Deportivo La Coruña foi surpreendido em casa: 2 a 1 para o Athletic Bilbao. Quem assumiu a liderança provisória da competição foi o Alavés, com 7 pontos, após empatar por 0 a 0, fora de casa, com o Málaga. O Barcelona soma cinco pontos e o La Coruña, seis.