Real derrota Rayo em dez minutos O Real Madrid derrotou, de virada, o Rayo Vallecano, no campo do adversário, por 3 a 1, neste sábado, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O supertime perdia até os 35 minutos do segundo tempo, quando Morientes (2), que comemorava 27 anos, e Portillo viraram o placar. Com este resultado, o Real soma 60 pontos, contra 54 da Real Sociedad. O Valencia segue com 47 pontos e se distanciou dos líderes, ao perder para o Betis, fora de casa, por 2 a 0. Outro time que decepcionou foi o Barcelona, derrotado pelo Villarreal por 2 a 0. O Barça é apenas o nono colocado com 36 pontos. Espanyol e Celta empataram sem gols.