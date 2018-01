Real desiste de tentar impugnar jogo A direção do Real Madrid decidiu não tentar mais conseguir a impugnação do jogo contra o Espanyol, no último domingo, em Barcelona, vencido pelo time da casa por 1 a 0. Os dirigentes do clube da capital espanhola tinham até 17h (12h no horário de Brasília) desta terça-feira para entrarem com um pedido no Comitê de Competição, mas nada foi protocolado. Mesmo desistindo da ação, o Real Madrid mantém o discurso de que houve um erro de interpretação de regra por parte do árbitro Rodríguez Santiago, que apitou, antes de Jarque marcar o gol de cabeça, um pênalti do zagueiro Sérgio Ramos em Lopo.