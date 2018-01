Real desmente negociação com Beckham O Real Madrid decidiu acabar de vez com os boatos sobre a possível contratação do inglês David Beckham, do Manchester United. Em comunicado em seu site oficial na internet, o clube espanhol anunciou ?não tem nenhuma intenção de negociar a contratação de Beckham?. Os boatos sobre a transferência do astro inglês para o Real já circulavam pelos jornais europeus desde o começo do ano. E aumentaram nas últimas semanas, desde o confronto da equipe de Madri com o Manchester pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Mas, segundo o comunicado divulgado nesta terça-feira pela direção do clube espanhol, ?não houve nenhum contato entre o Real Madrid e o senho Beckham?. A atitude também serviu para, conforme aparece no site, ?acabar definitivamente com as crescentes especulações que vinculam sem fundamento algum o senhor Beckham e o Real Madrid.