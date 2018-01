Real despista sobre vinda de Robinho O atacante Robinho já teria fechado sua transferência para o Real Madrid. As informações foram divulgadas na edição desta segunda-feira do jornal espanhol As e, em declarações à Agência Estado, a assessoria de imprensa do clube de Madri não desmentiu o contrato com o jogador brasileiro. "Não negamos e nem confirmamos por enquanto a informação sobre esse atleta (Robinho)", afirma uma assessora do Real. Pelas informações do jornal espanhol, Robinho teria custado 18 milhões de euros (US$ 24 milhões) ao time comandado por Vanderlei Luxemburgo e já faria parte do elenco do Real a partir de meados do ano, após a Copa Libertadores da América. O técnico ainda teria sido decisivo na negociação com o Santos, que estaria planejando um anúncio oficial da transação ainda neste mês. Emílio Butragueño, diretor esportivo do Real Madrid, afirmou em meados de dezembro à Agência Estado que o clube de fato estava interessado no jogador brasileiro, mas que uma decisão não havia sido tomada ainda naquele momento. Nos próximos dias, os dois clubes devem acertar os detalhes da transação e algum tipo de adiantamento do valor do passe. Segundo o jornal, outros clubes estavam interessados, mas o próprio Robinho teria optado pelo Real Madrid. O diário espanhol conta que o Chelsea, do milionário russo Roman Abramovich, teria feito uma "oferta muito substancial" pelo jogador e que o Benfica teria tentado contratar o santista. No Barcelona, a direção do clube não escondia seu desejo de também colocar as mãos sobre o jogador do Santos. Até mesmo Cafu, capitão da seleção, teria tentado convencer seu treinador no Milan, Carlo Ancelotti, a pedir a contratação de Robinho, antecipando-se à ação do Real Madrid. "Qualquer clube que contrate Robinho fará a contratação de sua vida. Trata-se de um grande campeão que é capaz de fazer a diferença em qualquer equipe", afirmou Cafu.