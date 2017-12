Real deve gastar US$ 100 mi em reforços Apesar do fracasso na temporada, mesmo depois de contratar grandes craques do futebol mundial, o Real Madrid promete continuar investindo milhões de dólares para se reforçar. Segundo a imprensa espanhola, o clube planeja gastar cerca de US$ 100 milhões em novos jogadores. As prioridades são um defensor, um volante e, claro, mais um astro para o elenco que já tem Beckham, Ronaldo, Zidane, Figo, Raúl e Roberto Carlos. O principal alvo do Real é a Roma. No clube italiano estão jogadores como o volante Emerson, o zagueiro Samuel e o meia-atacante Totti. Todos interessam aos espanhóis, que estão dispostos a incluir alguns de seus atletas na negociações. É o caso do atacante Morientes, emprestado atualmente ao Monaco, e do meia Guti, reserva do galáctico time de Madri. A política de investimentos do presidente do Real, Florentino Perez, parece mesmo não ter fim. Mesmo depois do fracasso na atual temporada, quando o clube espanhol perdeu todos os títulos que disputou - Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões -, apesar do favoritismo que tinha em todos eles.