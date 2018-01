Real diz ter acertado com Robinho Ignorando os esforços da diretoria do Santos, o Real Madrid informou nesta quarta-feira que pretende fechar a contratação de Robinho nas próximas horas. Segundo um dos vice-presidentes do clube espanhol, já está tudo acertado com o jogador e falta apenas chegar a um acordo com o Santos. O Real tem pressa porque teme que a pressão no Brasil impeça o craque de deixar o país antes da Copa do Mundo de 2006. O representante de Robinho, Juan Figger, está negociando com o Santos desde segunda-feira da semana passada, quando levou ao clube brasileiro a proposta do Real Madrid, acertada em uma reunião na capital espanhola no último dia 18. A intenção dos cartolas espanhóis é fechar o acordo nesta quarta-feira ou na quinta-feira e assinar com o agente do jogador, Wagner Ribeiro, na próxima sexta-feira em Madri. Eles querem que Robinho viaje da Alemanha, onde disputa a Copa das Confederações com a Seleção Brasileira, diretamente para a Espanha. A preocupação dos dirigentes do Real é que o Santos, com a pressão dos torcedores, consiga um pool de empresas que possam melhorar o salário do jogador e impeça a saída de Robinho nesta temporada. Se as negociações saírem como querem os cartolas europeus estão esperando, Robinho deixaria a concentração da seleção no fim da Copa das Confederações no dia 29 (se o Brasil chegar à final), desembarcaria em Madri para passar por um exame médico e seria apresentado à torcida no início de julho. O que o dirigente madrilenho não divulgou foi a cifra desse acordo. Para o Santos, a primeira oferta era de 16 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). Mas esse valor pode ter aumentado, já que havia mais propostas pelo jogador, como a do PSV da Holanda. O que já foi acertado com Robinho também é um segredo por enquanto. Mas de acordo com fontes no Real Madrid, o salário dele na Espanha estaria próximo ao teto salarial dos galáticos - 6 milhões de euros anuais, livres de impostos, sem contar os extras por títulos. A quantia é a mesma que Ronaldo, Zidane, Beckham, Raúl e Figo (este perto de deixar o clube) recebem. Um dos sinais de que o Real Madrid já prepara a temporada contando com Robinho é o fato de que o lateral Roberto Carlos terá nacionalidade espanhola nos próximos meses. Isso abre uma vaga de estrangeiro na equipe, já que a lei só permite a escalação de três não europeus no time.