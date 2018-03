Real domina Espanha, mas segue longe do sucesso europeu

O Real Madrid conquistou o título do Campeonato Espanhol pela segunda temporada seguida de forma emocionante, após a vitória de 2 a 1, com um jogador a menos, sobre o Osasuna, no domingo. Veja também: Na Espanha, Real vira jogo contra o Osasuna e garante título Essa é a primeira vez que a equipe conquista um bicampeonato desde o penta de 1986 a 1990, e provou que novamente o time é a maior potência da Espanha. A vitória também garantiu ao técnico Bernd Schuster a realização de uma das duas promessas que ele fez quando assumiu a equipe, após a demissão de Fabio Capello no final da temporada passada. O alemão prometeu que manteria o espírito vencedor da equipe que o italiano implantou ao levar o Real a seu primeiro título espanhol depois de quatro temporadas, no ano passado. O Real mostrou maior disciplina, consistência e determinação do que qualquer rival, em especial o rival Barcelona, e conquistou com mérito seu 31o título espanhol. A conquista nacional, entretanto, não apaga o fato de Schuster não ter conseguido realizar a outra promessa - ir mais longe do que Capello e apresentar um futebol mais bonito no Santiago Bernabéu. Capello foi demitido por não ter feito seu time jogar o futebol exigido pela torcida, e, apesar de o time de Schuster ter sido mais convincente no Espanhol, a equipe não foi nada além na Liga dos Campeões. A equipe foi eliminada com derrotas em casa e fora para a Roma ainda na primeira fase do mata-mata. Apesar de ser claramente o melhor time espanhol, o Real teve bem menos resistência do que no ano passado para ficar com a taça, num campeonato que foi visto pela imprensa espanhola como "uma liga que ninguém queria vencer". O Barcelona caiu de rendimento, e os problemas vividos com os potenciais concorrentes Valencia e Sevilla, garantiram uma tranquilidade enorme ao Real. O Villarreal apareceu como concorrente no final, mas apenas devido à fraqueza das outras equipes.