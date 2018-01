Real e Barça apostam que terão Beckham Real Madrid e Barcelona continuam esbanjando confiança na briga para ver quem vai ficar com o inglês David Beckham. Joan Laporta, candidato à presidência do clube catalão, reafirmou nesta quarta-feira ter certeza de que convencerá o jogador a se transferir para o Barça. E o Real Madrid está certo de que Beckham manterá a palavra de não jogar no Barcelona porque sua intenção é vestir a camisa branca. Laporta demonstrou que tem um raciocínio semelhante ao de Florentino Perez, o bem-sucedido presidente do Real Madrid. Para ele, a contratação de Beckham seria um grande negócio sob o ponto de vista técnico, mas melhor ainda como jogada de marketing. Segundo suas projeções, a presença de Beckham no time faria o faturamento do clube crescer de 128 milhões de euros em 2003 para 200 milhões de euros em 2006. ?Estamos falando do jogador que mais atrai a mídia no mundo. Sua vinda será um excelente investimento para o Barcelona.? FILHO - O comando do Real Madrid não se manifestou publicamente sobre a decisão do Manchester de aceitar a proposta de Laporta para comprar Beckham ? o clube inglês disse que o negócio será fechado se Laporta ganhar a eleição e chegar a um acordo com o jogador ?, mas os jornais esportivos de Madri asseguram ter certeza de que Beckham não aceitará jogar no Barça. O lateral Roberto Carlos deixou claro que confia muito no presidente Florentino Perez, que já contratou Figo, Zidane e Ronaldinho. ?Tenho certeza de que ele vai conseguir trazer o Beckham.? E completou, provocando o rival: ?Não tenho dúvida de que Beckham escolherá o Real Madrid. Não é que o Barcelona seja ruim, mas nós somos melhores.? O diário ?As? publicou nesta quarta-feira que Beckham e sua mulher, a cantora Victoria Adams, já matricularam Brooklyn, de quatro anos, na escola britânica Runnymede College, que fica em Madri. O outro filho do casal, Romeo, tem apenas nove meses de idade.