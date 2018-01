Real e Barça em ação neste sábado Pela primeira vez desde que o Real Madrid começou a encurtar a diferença que o separa do Barcelona (hoje é de apenas quatro, 54 a 50), as duas equipes entram em campo no mesmo dia e mesmo horário: neste sábado, às 17 horas. No Santiago Bernabeu, o técnico Vanderlei Luxemburgo defende a sua invencibilidade diante do Athletic de Bilbao. No Camp Nou, o Barça recebe o Mallorca. O técnico brasileiro não está nada satisfeito com o que aconteceu com o atacante Ronaldo durante a semana. A bronca dele sobrou até para o jogo beneficente das vítimas do tsunami. "As pessoas falaram de tudo, exceto futebol. Na imprensa, ninguém falou das características do adversário, só se falou do casamento, dos atrasos do Ronaldo, da tsunami e de jogadores que dizem que não querem ficar", disparou Luxemburgo. Ainda se recuperando da artrite no dedão do pé esquerdo, Ronaldo será poupado para o jogo de terça-feira com a Juventus pela Liga dos Campeões da Europa. Assim, ele ficará no banco e o inglês Owen será o titular. Roberto Carlos também ficará de fora por estar suspenso. Zidane é outro que pode ser poupado. No Barcelona, a grande dor de cabeça do técnico Frank Rijkaard é a defesa. Oleguer está machucado e Puyol reclama de dores no joelho esquerdo. Assim, Rafa Márquez deverá ser recuado e o italiano Albertini ganharia uma chance no meio-de-campo. Na frente, o camaronês Eto?o promete não comemorar os gols em respeito ao ex-clube.