Real e Barça encerram campeonato espanhol com goleadas

Real Madrid e Barcelona encerraram suas participações no Campeonato Espanhol aplicando goleadas sobre Levante e Múrcia, respectivamente. A 38.ª e última rodada também serviu para garantir ao Racing a classificação para a Copa da Uefa e selar o rebaixamento do Zaragoza. Veja também: Classificação / Resultados Após a ameaça da greve do Levante, o lanterna do Espanhol compareceu ao Santiago Bernabéu e sofreu uma goleada de 5 a 2 do Real Madrid. O atacante holandês Ruud van Nistelrooy abriu o placar para o Real, de cabeça, logo aos 22 minutos do primeiro tempo. Aos 27, também de cabeça, o zagueiro Sergio Ramos ampliou. A cinco minutos do final do primeiro tempo, o holandês marcou o seu segundo na partida, após receber do brasileiro Robinho. O lanterna do Campeonato Espanhol diminuiu com Geijo, aos sete da etapa final, mas o Real fez outro dois minutos mais tarde, com o holandês Sneijder. Aos 18, Geijo fez o segundo do Levante, mas Sergio Ramos, novamente de cabeça, fez o quinto do Real, dando números finais à partida. Após o apito final, o capitão Raúl levantou a taça e deu início à festa oficial do bicampeonato espanhol. O Real Madrid terminou o campeonato com 85 pontos, batendo o recorde da competição. No sábado, o Barcelona arrasou o já rebaixado Múrcia com uma goleada de 5 a 3 fora de casa. O mexicano Giovani dos Santos foi o destaque da partida, marcando três gols. Thierry Henry e Eto's fizeram os outros do Barça, que se despediu do técnico Frank Rijkaard. Ochoa, Ivan Alonso e Abel descontaram para o Múrcia. O Barça foi o terceiro colocado do Espanhol, 18 pontos atrás do Real Madrid. O vice-campeonato ficou com o Villarreal, que venceu hoje o Deportivo por 2 a 0 no Riazor, com gols de Matias Fernandez e Guille Franco. Já o Atlético de Madri vai disputar a fase prévia da Liga dos Campeões após terminar o Espanhol na quarta posição. Apesar da classificação para o principal torneio europeu de clubes, o time se despediu do campeonato com uma derrota de 3 a 1 para o Valencia no estádio Mestalla. O jogo foi o último do goleiro Cañizares pelo Valencia. O jogador, de 38 anos, não decidiu se vai encerrar a carreira. O Sevilla, já classificado para a Copa da Uefa, foi outro time que goleou na última rodada. A vítima foi o Athletic, que perdeu de 4 a 1 no Ramón Sánchez-Pizjuan. A outra vaga na Copa da Uefa ficou com o Racing, que venceu o Osasuna por 1 a 0 em Santander e garantiu a sexta posição no campeonato. Na parte de baixo da tabela, o Zaragoza perdeu por 3 a 2 fora de casa para o Mallorca e os dois gols marcados pelo atacante brasileiro Ricardo Oliveira não foram suficientes para evitar o rebaixamento da equipe. Já o Mallorca conseguiu fazer o artilheiro do campeonato. Daniel Güiza, convocado por Luís Aragonés para defender a Espanha na Eurocopa, fez o seu 27º gol no campeonato neste domingo. O Zaragoza terminou o Espanhol na antepenúltima colocação, com 42 pontos, enquanto o Mallorca, com 59, ficou a um ponto da Copa da Uefa. Também neste domingo, o Almería contou com um gol do brasileiro Felipe Melo para vencer o Espanyol por 3 a 1 fora de casa, enquanto Getafe e Bétis ficaram no 1 a 1. Na outra partida que envolvia times que lutavam contra o rebaixamento, Recreativo e Valladolid empataram em 1 a 1 no estádio Colombino.