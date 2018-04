Real e Barcelona começam com vitória O atacante inglês Michael Owen estreou bem com a camisa do Real Madrid, que venceu o Mallorca, com um gol do brasileiro Ronaldo, na primeira rodada do Campeonato Espanhol. Owen entrou em campo em Palma de Maiorca aos 24 minutos de partida, quando Raúl teve de se retirar contundido. O gol da vitória saiu aos 6 minutos do segundo tempo, quando Owen fez um cruzamento perfeito e Ronaldo empurrou para as redes de peito. O Barcelona, sempre favorito ao título ao lado do Real, também se deu bem na visita ao Racing Santander. A equipe catalã teve total domínio das ações, mas só abriu o marcador aos 12 minutos do segundo tempo, após cruzamento do lateral brasileiro Belletti, que o francês Giuly aproveitou. Cinco minutos depois o camaronês Samuel Eto?o marcou seu primeiro gol pelo Barcelona, cobrando pênalti. Em sua estréia, o ex-santista Renato marcou o gol do Sevilha aos 2 minutos da etapa final e garantiu a vitória da equipe da casa diante do Albacete. Os brasileiros Álvaro e Sávio também brilharam no triunfo do Zaragoza por 3 a 1 sobre o Getafe, recém-promovido da Segunda Divisão. O zagueiro Álvaro, destaque da partida, fez dois gols e o atacante Sávio um. Já o Athletic de Bilbao não passou de um empate em sua visita ao campo do Osasuna. Também oriundo da Segunda Divisão, o Levante alcançou um surpreendente empate diante do Real Sociedad, na casa do adversário. Terça-feira, o Valencia, atual campeão, recebe o Villarreal. Resultados de sábado: Atlético Madrid 2 x 0 Málaga; Numancia 1 x 1 Betis e Espanyol 1 x 1 Deportivo La Corunã.