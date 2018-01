Real e Barcelona em mais uma decisão Os espanhóis acompanham nesta quarta-feira mais uma edição do "clássico dos milhões". O palco desta vez será o Santiago Bernabeu, onde o Real Madrid recebe o arqui-rival Barcelona, em duelo que vale vaga para a final da Copa dos Campeões. Os madrilenos saíram na frente, com os 2 a 0 da semana passada no Camp Nou, e podem perder até por um gol de diferença que ainda se classificam para decidir o título europeu com o Bayer Leverkusen, dia 15, no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia. Leia mais no Estadão