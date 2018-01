Real e Barcelona empatam por 1 a 1 Ronaldinho e Luis Enrique, a perfeita tradução do que foi o empate por 1 a 1 entre Real Madrid e Barcelona, neste sábado, em Madri. Os dois, cada um a seu estilo, deram rumo ao jogo. Coincidência, marcaram os gols do confronto dos rivais históricos. Ronaldinho lutou como nunca. Luis Enrique foi a alma de um Barcelona quase sem vida no Campeonato Espanhol. O resultado não foi bom para o líder Real, agora com 61 pontos - quatro a mais que La Coruña e Real Sociedad que jogam neste domingo no complemento da rodada. As exibições de Ronaldinho e Luis Enrique foram plenas de coincidências. O brasileiro, que já defendeu o Barça, abriu a contagem aos 16 minutos do primeiro tempo. O espanhol, que também atuou pelo Real, empatou 15 minutos depois. Luis Enrique saiu quase condecorado do Santiago Bernabéu. "Luis jogou contra todos. Enfrentou Helguera, esfregou as mãos no rosto de Zidane, protestou contra o árbitro e ironizou a imensa torcida madrilena na comemoração do gol. Devolveu dignidade ao seu clube", anotou o jornalista da EFE, Luis Villarejo. O cronista não exagerou. Luis Enrique esteve em todos os cantos do campo. Participou da maioria das jogadas de ataque e marcou como nunca, alma e paixão pelo time. Ronaldinho também se multiplicou. Nada parecido com aquele jogador quase sonâmbulo das últimas partidas do Real Madrid. Desde o primeiro minuto, mostrou disposição. Marcou o gol aproveitando-se do erro de colocação da zaga. Recebeu de Raúl a bola que veio pelo alto e fuzilou Bonano. Disputou todos os lances imagináveis. Colaborou com a marcação e não se escondeu em uma partida crispada, de muitas faltas e indisciplina. Foram 28 faltas cometidas pelo Real contra 15 do Barça. O árbitro Muniz Fernández distribuiu dez cartões amarelos e um vermelho (Michel Salgado, do Real). "Faltou continuidade ao jogo. Houve muitas interrupções que prejudicaram o andamento da partida. Não quero acusar ninguém mas o caso é que o número excessivo de faltas comprometeu o clássico", disse Vicente Del Bosque, técnico do Real. Do outro lado, quase as mesmas reclamações. "Não vamos embora satisfeitos com algumas decisões do árbitro. Acredito que fomos prejudicados e que a atuação do árbitro teve influência direta no resultado da partida", reclamou Radomir Antic, técnico do Barcelona. A revolta do treinador: um impedimento de Luis Enrique, que não existiu; uma mão na bola de Helguera em uma cobrança de falta que poderia resultar em pênalti ao Barça; e uma agressão do francês Zinedine Zidane em Puyol que o juiz ignorou. Zidane não foi advertido nem com o cartão amarelo. Na seqüência desse incidente, Luis Enrique desafiou Zidane. Esfregou as mãos na cara do francês no tumulto generalizado entre os jogadores das duas equipes. Ali, disseram os analistas no estádio Santiago Bernabéu, Luis Enrique se impôs como autoridade da partida. Ronaldinho não saiu em defesa de Zidane. Na confusão, tentou apenas acalmar os adversários. O Fenômeno queria era jogar bola. Fez o que foi possível. Pelo menos mostrou garra e vontade de vencer. E era isso que a torcida vinha cobrando do melhor jogador do mundo eleito pela Fifa. Outros resultados de ontem: Valladolid 1, Valencia 0; Villarreal 1, Mallorca 1.