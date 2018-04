Real e Barcelona empatam primeiro jogo da semi da Copa do Rei

Lionel Messi deixou Fabregas livre para marcar, aos 5 minutos do segundo tempo, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O Barça perdeu várias chances de ampliar a vantagem, antes de o zagueiro do Real Raphael Varane coroar uma boa atuação com um gol de cabeça após cruzamento de Mesut Ozil a 7 minutos do final.

Apesar de ter uma pequena vantagem para a partida de volta no estádio Camp Nou no fim do próximo mês, o Barcelona pode lamentar por não ter feito mais gols em um time do Real desfalcado pelo goleiro e capitão Iker Casillas e Pepe, machucados, além do suspenso Sergio Ramos.

O vencedor deste confronto enfrentará na decisão de maio Atlético de Madri ou Sevilla.

(Reportagem de Iain Rogers)