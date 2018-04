Real e Barcelona: estréiam os favoritos Real Madrid e Barcelona iniciam amanhã a briga para desbancar o Valencia e retomar o topo na Espanha. Os dois times mais poderosos do país investiram em reforços, têm elencos talentosos, mas na temporada 2003-04 foram superados pelos atuais campeões espanhóis. O Real inicia sua caminhada no campo do Mallorca e o Barça visita o Racing, em Santander, no País Basco. O Real Madrid trocou o comando - saiu Carlos Queiroz e chegou Antonio Camacho -, manteve a base, com Casillas, Salgado, Helguera, Roberto Carlos, Beckham, Ronaldo, Raúl, Figo e Zidane. A eles se juntaram o zagueiro Walter Samuel (que veio da Roma) e o inglês Michel Owen (ex-Liverpool). Sem contar a volta de Fernando Morientes, depois de passagem pelo Monaco, da França. O Barça confirmou o técnico Fran Rijkaard, mas reformou o elenco. Os dirigentes catalães recorreram aos brasileiros Belletti (Villarreal), Edmilson (Lyon), Silvinho (Celta), além de Deco, naturalizado português e que veio do Porto. Outras apostas são o sueco Larsson, o francês Giuly e o camaronês Samuel Eto?o. Mas sua grande estrela e ponto de referência é Ronaldinho Gaúcho. O Valencia conservou seus principais jogadores e chamou o técnico Claudio Ranieri, que trouxe alguns conterrâneos, como Moretti (Parma), Di Vaio (Juventus), Fiore e Corradi (Lazio). No primeiro teste, se deu bem, ao fazer 2 a 1 no Porto, sexta-feira, pela Supercopa Européia. Por isso, só estréia amanhã contra o Villarreal. A rodada terá ainda Osasuna x A. Bilbao, Zaragoza x Getafe, Sevilla x Albacete e Real Sociedad x Levante.