Real e Barcelona farão final da Copa do Rei em Valência

De acordo com a entidade, os dois clubes concordaram com a casa do Valencia, que tem capacidade para 52 mil pessoas, como palco do duelo. Será a oitava decisão do torneio no estádio. A mais recente aconteceu em 2009, quando o Barcelona sagrou-se campeão, vencendo o Athletic Bilbao por 4 a 1.

A última final entre as maiores equipes espanholas aconteceu em 1990, quando o Barcelona venceu o Real por 2 a 0 e conquistou o título. O clube madrilenho não conquista a Copa do Rei desde 1993, quando bateu o Zaragoza na decisão, também por 2 a 0.