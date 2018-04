Real e Barcelona lideram lista dos times mais lucrativos do mundo

LONDRES - Os 20 principais clubes de futebol da Europa ganharam na temporada passada mais de 4 bilhões de euros (US$ 5,46 bilhões, ou R$ 9 bi), mostrando que conseguiram resistir à crise econômica e que estão em condições de cumprir as regras financeiras da Uefa.

A lista publicada nesta quinta-feira pela consultoria Deloitte mostra o Real Madrid e o Barcelona na frente pelo segundo ano consecutivo. Os seis primeiros lugares da lista não sofreram alterações em relação à temporada anterior.

O faturamento do Real Madrid passou de 401,1 milhões (R$ 910 mi) para 438,6 milhões (R$ 995 mi) de euros na temporada passada. O Barcelona, que faturou 398,1 milhões de euros (R$ 903 mi), deve registrar um aumento substancial após fechar um patrocínio de 165 milhões de euros (R$ 374 mi) por cinco anos - será o primeiro patrocínio na camisa do time, que antes usava o logotipo do Unicef no uniforme.

O Manchester United, que liderou as seis primeiras edições da 'liga do dinheiro' a partir da temporada de 1996/97, ficou em terceiro lugar, com faturamento de 349,8 milhões de euros (R$ 793 mi), na frente do Bayern de Munique. Outros cinco clubes ingleses aparecem entre os 12 mais lucrativos - Arsenal (quinto), Chelsea (sexto), Liverpool (oitavo), Manchester City (11.º) e Tottenham Hotspur (12.º).

"A performance no campo e a participação na Liga dos Campeões são essenciais para manter uma boa posição na 'liga do dinheiro'", disse Alan Switzer, diretor da Deloitte, à Reuters. "O aumento das cotas de TV tende também a beneficiar clubes rivais, então a principal forma de os clubes ascenderem na tabela é com o faturamento em dias de jogos, particularmente em um novo estádio."

Classificação dos clubes com maior faturamento do mundo:

1.º - Real Madrid, 438,6 milhões de euros

2.º - Barcelona, 398,1

3.º - Manchester United, 349,8

4.º - Bayern de Munique, 323

5.º - Arsenal, 274,1

6.º - Chelsea, 255,9

7.º - Milan, 235,8

8.º - Liverpool, 225,3

9.º - Internazionale, 224,8

10.º - Juventus, 205

11.º - Manchester City, 152,8

12.º - Tottenham, 146,3

13.º - Hamburgo, 146,2

14.º - Lyon, 146,1

15.º - Olympique Marseille, 141,1

16.º - Schalke 04, 139,8

17.º - Atlético de Madrid, 124,5

18.º - Roma, 122,7