Real e Barcelona se despedem amanhã Real Madrid e Barcelona jogam neste sábado pela última vez na temporada. O campeão espanhol atuará fora de casa contra a Real Sociedad sem Ronaldinho Gaúcho (suspenso), Belletti, Xavi, Van Bronckhorst e Deco (poupados). E o Real, também como visitante, enfrentará o Zaragoza. Tudo indica que o jogo deste sábado será o último do português Figo no Real Madrid - isso se ele participar da partida. O jogador tem mais um ano de contrato, mas está insatisfeito com a reserva e seu relacionamento com o técnico Vanderlei Luxemburgo vai de mal a pior. Durante a semana, o português disse que ficou chateado com a maneira como perdeu o lugar no time. Nesta sexta-feira, Luxemburgo deu o troco. "Desde que o coloquei na reserva, Figo não me disse nem ?bom dia?. Eu me comportaria de outra maneira numa situação como essa", afirmou o técnico brasileiro. O presidente Florentino Perez disse a Figo durante a semana que sua continuidade no clube dependerá da opinião de Luxemburgo. E como os dois não estão nem se falando, é pouco provável que o português não seja negociado. No domingo, acontecem os últimos jogos da temporada 2004/05 do Campeonato Espanhol.