Real e Barcelona, sempre caminhos cruzados Real Madrid e Barcelona, os dois maiores rivais da Espanha, fecham o ano em situação distinta. O time de Roberto Carlos e Ronaldo lidera o torneio nacional e já planeja giro internacional milionário em 2004. A equipe de Ronaldinho Gaúcho está em posição intermediária e convive com ameaça de crise e a possibilidade de demissão do técnico Frank Rijkaard. O Real não tem do que se queixar. Dentro de campo, seus astros brasileiros, assim como Figo, Raúl, Zidane, Beckham, se entendem cada vez mais e tornam o clube favorito à conquista de títulos. Fora, a diretoria procura organizar a série de convites que recebe para apresentações internacionais, na arrancada da temporada de 2004-05, em agosto. A estratégia de conquistar o mercado asiático continua a todo vapor. No meio da semana, falou-se na possibilidade de o Real levar sua trupe para o Bahrein, no Oriente Médio. Por uma apresentação os espanhóis receberiam US$ 12,4 milhões, quantia inimaginável para um time de futebol. Além disso, já estariam fechados acordos para jogos em Xangai, Pequim e Tóquio, em roteiro semelhante a aquele seguido na pré-temporada para 2003-04. Seul reclama a presença dos ?galácticos? e se estuda a alternativa de duas partidas nos Estados Unidos. Ofertas de fazer inveja a qualquer um - especialmente ao Barcelona. O clube catalão há algumas temporadas perdeu o rumo e não consegue se acertar. Para complicar, as coisas não andam bem, tanto do ponto de vista econômico como técnico. A diretoria que assumiu no meio do ano ainda tem dívidas para pagar. Além disso, apostou em Rijkaard para reerguer o time, depois do fiasco com Louis Van Gaal. Parece que os holandeses, no entanto, esgotaram sua quota de qualidade. O ex-zagueiro ainda não caiu no gosto de sócios e conselheiros e os resultados custam a aparecer. "Pressão sempre existe em um clube como o Barcelona", diz o treinador, que afasta possibilidade de jogar a toalha. O problema está em saber quanto tempo vai durar seu prestígio. O humor no Barcelona diminui à medida que o Real colhe sucesso.