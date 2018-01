Real e Bayer decidem amanhã a Liga Um jogador do grupo convocado por Felipão fará festa, nesta quarta-feira, às 15 horas (horário de Brasília), no estádio de Hampden Park, em Glasgow (Escócia), antes de apresentar-se à seleção brasileira. Roberto Carlos, do Real Madrid, e Lúcio, do Bayer Leverkusen, serão rivais na decisão de mais uma edição da Liga dos Campeões da Europa, torneio criado em 1955. A equipe espanhola luta pelo nono título continental, enquanto os alemães buscam troféu inédito. O Real procura compensar a frustração provocada pela perda da Copa do Rei para o La Coruña (2 a 1), no dia 6 de março, em casa, na comemoração do centenário de sua fundação. Na seqüência, também deixou escapar a hegemonia doméstica, ao desperdiçar pontos importantes e permitir o crescimento do Valencia, novo campeão espanhol. O Bayer teve trauma semelhante. O clube de Leverkusen liderou parte do Campeonato Alemão, ficou com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado a três rodadas do encerramento, mas sofreu duas derrotas e foi superado pelo Borussia Dortmund na arrancada final. Além disso, foi derrotado pelo Schalke 04 na final da Copa da Alemanha. O Real Madrid ainda tem os brasileiros Flávio Conceição e Sávio no elenco. O Bayer conta também com Zé Roberto.