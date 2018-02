Real e Bayer goleiam e se classificam O Real Madrid e o Bayer Leverkusen foram os dois classificados do Grupo B para a segunda fase da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, na última rodada da fase de classificação, as duas equipes não tiveram dificuldades; venceram seus jogos com autoridade e garantiram presença nas oitavas-de-final da principal competição continental. O Real não encontrou nenhuma resistência e goleou o Roma por 3 a 0, em pleno estádio Olímpico. Esta partida foi disputada sem a presença de público, já que o Roma foi punido pela Uefa por causa de incidentes na partida contra o Dinamo Kiev, ainda pela primeira rodada. Ronaldo abriu a contagem aos 9 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o português Luis Figo marcou dois e decretou a eliminação do time italiano. No outro jogo do Grupo, o Bayer Leverkusen também fez 3 a 0 em cima do Dinamo Kiev. O zagueiro brasileiro Juan abriu a contagem. Andriy Voronin e Marko Babic completaram o marcador. Bayer e Real fecharam esta fase com 11 pontos ganhos, mas o time alemão é o líder por ter melhor saldo de gols. O Dinamo terminou a fase em terceiro com 10 pontos e o Roma foi a grande decepção, ao terminar na lanterna, com apenas 1 ponto ganho.