Real e Bayern fazem confronto pelas semifinais da Liga dos Campeões

MADRI - Real Madrid, obcecado pelo 10º título da Liga dos Campeões da Europa, e Bayern de Munique, que sonha em repetir a Tríplice Coroa da temporada passada, abrem nesta quarta-feira um esperado duelo pelas semifinais da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, cenário em que na terça-feira Atlético de Madrid e Chelsea empataram sem gols na primeira partida da outra semifinal.

O confronto direto inclui tabus e é marcado por uma série de números que mostram um equilíbrio no poderio ofensivo e até em desfalques e como as duas equipes estão credenciadas para brigar por essa vaga. São dois jogos e quem passar fará a final da Liga.

ONZE ANOS

Desde 2002/2003, a cada início de temporada, a conquista da 'Décima' é o objetivo maior do time espanhol. Assim é chamada cada taça conquistada pelo Real Madrid, em 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002. Na primeira tentativa, a Juventus, da Itália, foi a grande vilã nas semifinais. A última pedra nos sapatos dos madrilenhos foi o Borussia Dortmund, na mesma fase.

TRÊS CANECOS

Foi assim que a equipe bávara terminou a última temporada, com as taças da Liga, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Agora, a primeira das etapas foi cumprida, com título da 'Bundesliga' conquistado com sete rodadas de antecedência. Além do torneio continental, o Bayern de Munique está vivo no torneio nacional eliminatório, em que enfrentará o Dortmund na decisão.

MÉDIAS DE GOLS 2,71 x 2,76

As expressivas médias de gol de Real Madrid e Bayern de Munique são 2,71 e 2,76 por partida, respectivamente, nesta temporada, considerando apenas os jogos oficiais. O time espanhol marcou 141 vezes em 52 partidas, enquanto o rival alemão anotou 138 gols em 50 jogos realizadas, o que garante ao torcedor a expectiva de rede balançando nos dois duelos das semifinais.

QUATRO DÚVIDAS

Os técnicos têm dois problemas cada, sendo um deles de tirar o sono. Carlo Ancelotti ainda não sabe se contará com Cristiano Ronaldo, que se recupera de lesão. Bale, gripado, não vem treinando, mas deve jogar, assim como Alaba no Bayern. Josep Guardiola se preocupa mesmo com as condições físicas de Neuer, que será titular, depois de perder três jogos por contusão na panturrilha.